Das Geburtstags-Horoskop für den 18. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten dürfte Ihnen so mancher berufliche oder finanzielle Erfolg gelingen. Vielleicht ergibt sich ein lukrativer Zweitjob, eine Beförderung oder die Chance auf eine aussichtsreiche Fortbildung. Prüfen Sie alles sorgfältig und nehmen Sie dann die Gelegenheiten wahr, die sich Ihnen bieten. Lassen Sie sich nicht davon verunsichern, wenn es nicht im ersten Anlauf klappt, manche Dinge brauchen eben ihre Zeit zum Reifen, am Ende wird alles gut!

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. April (neue Kontakte knüpfen), 9. – 11. Juli (Flirten und Spaß haben), 19. – 21. Dezember (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kunst, die kleinen Momente des Glücks auszukosten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für dich da. An diesem Tag geboren. Pep Guardiola, Kevin Costner, Cary Grant, Montesquieu, Oliver Hardy.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.