Das Geburtstags-Horoskop für den 2. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bestimmt haben Sie schon genaue Vorstellungen davon, was Sie im nächsten Lebensjahr alles anpacken wollen. Dank Merkur fällt es Ihnen leicht, Aufwand, Zeit und Kosten realistisch einzuschätzen. Nur zu, lassen Sie sich in Ihrem Eifer nicht abbremsen. Die Chancen stehen gut, dass Sie schaffen, was Sie sich vornehmen. Ihre Freunde und die Lieben zu Hause sollten Sie darüber aber nicht vernachlässigen. Achten Sie darauf, dass sich Arbeit und Freizeit die Waage halten, misten Sie zur Not einmal den Terminkalender aus.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Januar (gute Energie), 22. – 24. April (Hoffnung), 5. – 7. Juli (Überraschung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Rhetorisches Geschick, Lernfähigkeit und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Claus Kleber, Joseph Roth, Jimmy Connors, Keanu Reeves (Foto), Salma Hayek, Frederick Soddy.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.