Das Geburtstags-Horoskop für den 1. September 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie entdecken die neue Leichtigkeit des Seins, indem Sie alte und vertraute Gewohnheiten hinter sich lassen. Ein frecher neuer Look? Die Anmeldung bei einer Singlebörse im Internet? Oder die Kündigung des Jobs, mit dem Sie sich schon länger nicht mehr wohlfühlen? Nur zu, an Power mangelt es Ihnen nicht. Sie können richtig durchstarten in diesem Jahr. Die Weichen stehen auf Glück und Erfolg, zumal Sie auch von Jupiter unterstützt werden.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. November (neue Chancen), 8. – 10. Februar (Neuigkeiten), 18. – 20. Mai (Familienfreuden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Power und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich denke positiv.

An diesem Tag geboren: Gloria Estefan, Edgar Rice Burroughs („Tarzan“), Bill und Tom Kaulitz, Johann Pachelbel.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.