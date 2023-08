Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Keine Sorge, wenn bestimmte Dinge nicht gleich klappen. Dank Jupiter haben Sie genug Power, um einen zweiten oder gar dritten Anlauf zu wagen. Überhaupt mangelt es Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht an Mut und Optimismus. Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, wollen Sie es auch durchziehen. Bravo, nur keine falsche Bescheidenheit. Auf die Weise entdecken Sie vielleicht ganz neue Betätigungsfelder für sich, die Ihrer Persönlichkeit mehr gerecht werden.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Dezember (Selbstfindung), 4. – 6. Juni (topfit), 12. – 14. Juli (Klarheit erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lässigkeit, vielseitige Interessen und Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich halte die Balance zwischen Arbeit und Freizeit.

An diesem Tag geboren: Jerome Boateng, Charlie Sheen, Ferdinand Porsche, Fritz Pregl, Fritz J. Raddatz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine neue, bereichernde Erfahrung wartet auf Sie.