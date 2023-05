Das Geburtstags-Horoskop für den 21. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit erstaunlicher Ausdauer verfolgen Sie im nächsten Lebensjahr Ihre Ziele. Nur weiter so, das steht Ihnen gut – Sie werden sehen, was Sie alles erreichen können, wenn Sie am Ball bleiben. Wenn Sie hin und wieder einmal innerliche Unruhe verspüren, liegt das an Uranus. Das ist nicht weiter tragisch, lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, Ihr Umfeld hilft Ihnen sicher gern dabei. Und da Ihnen im neuen Lebensjahr auch Merkur zur Verfügung steht, haben Sie in Sachen Finanzen ein gutes Händchen.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. November (Sport treiben), 1. – 3. Februar (neue Ideen), 18. – 20. April (Kontakte knüpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und Vielseitigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir selbst treu.

An diesem Tag geboren: Robin Williams, Cat Stevens, Ernest Hemingway, Hans Fallada, Paul Julius Reuter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam, aber sicher lösen

Foto Social Media: Redaktion Astrowoche.de