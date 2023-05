Das Geburtstags-Horoskop für den 24. Juni 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bei Ihnen kommt der Vollmond im Zeichen Steinbock zum Tragen, der an Ihrem Geburtstag am Sternenhimmel aufgeht. Dieser Vollmond verleiht Ihnen Pioniergeist und Mut, Sie sind bereit, für Ihre Ziele zu kämpfen und lassen sich dabei nicht so leicht unterbuttern. Bravo, kann man da nur sagen, solange Sie dabei nicht rücksichtslos handeln, ist das genau der richtige Weg, um letztlich auf die Erfolgsspur zu wechseln.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. August (ein neues Styling), 22. – 24. Dezember (gut für Finanzen), 11. – 13. März (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude, Aufgeschlossenheit und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin verantwortlich für mein wohl.

An diesem Tag geboren: Lionel Messi, David Alaba, Christine Neubauer, Marc Chagall.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie immer, wenn es darauf ankommt, die richtige Entscheidung treffen.