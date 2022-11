Erich Bauers Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Die Sterne stehen uns zur Seite

Wie viel Liebe schenkt uns Venus im nächsten Jahr? Wie viel Kraft und Gesundheit schenkt uns Mars 2023? Wie viel Liebe kommt 2023 in unser Leben? Auf wie viel Erfolg dürfen wir hoffen? Gewinnen wir unseren Optimismus und unsere Zuversicht zurück? Das sind Fragen, die jeden von uns ganz persönlich bewegen.

Je wilder draußen in der Welt die Stürme toben, umso stärker wird der Wunsch, dass zumindest in unserem privaten Leben die Sonne scheinen möge. Und so erstaunlich das auch sein mag: Dieser Wunsch kann 2023 tatsächlich in Erfüllung gehen!

Die Prognose, die die sieben Astrologen des Astro-Gipfels für jedes Sternzeichen erstellt haben, fällt überraschend positiv aus. So gibt es für jedes Sternzeichen im nächsten Jahr gute Nachrichten. Die Sterne errichten um unseren persönlichen Lebensbereich einen Schutzschirm, unter dem wir immer aufs Neue Kraft, Hoffnung und Lebensfreude finden können. Natürlich müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen, dieses private Glück zu bewahren. Aber eines ist gewiss: Die Sterne geben 2023 ihr Bestes, um uns gut durch diese schwierigen Zeiten zu führen.

Artikelbild und Social Media: forplayday / iStock