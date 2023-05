Das Geburtstags-Horoskop für den 29. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie werden in den folgenden zwölf Monaten mehr und mehr entdecken, was oder wer Ihnen wirklich guttut. Es ist nicht wichtig, wie etwas nach außen wirkt, Ihnen geht es mehr um die inneren Werte. Das kann zwar gleichzeitig bedeuten, dass so manches Projekt länger dauert, als ursprünglich geplant. Doch das ist nicht weiter schlimm, denn Sie werden die Erfahrung machen, dass dabei so manches geklärt werden kann, was vorher noch in der Schwebe hing.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. August (kreative Ideen), 14. – 16. Oktober (kluges Vorgehen), 26. – 28. März (interessante Neuigkeiten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positive Veränderung, Abwechslung und Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Helmut Berger, Elyas M’Barek, John F. Kennedy, Bob Hope, Lorenz Adlon, Gottfried Heinrich zu Pappenheim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein bestimmter Wunsch nun endlich erfüllt.