Das Geburtstags-Horoskop für den 30. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Sonne und Mars stehen günstig. Übrigens, für Ihre gute Laune muss es gar keinen besonderen Grund geben, manchmal genügt es schon, dass Sie sich etwas Leckeres zum Abendessen gönnen, einen guten Freund treffen oder über sich selbst lachen können. Und genau dieses Lachen ist besonders ansteckend, Ihre positive Grundeinstellung wirkt sich enorm auf Ihr näheres Umfeld aus. Sie ziehen nette Menschen in Ihr Leben und dürfen sich in Krisenzeiten auch mal fallen lassen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. August (gut für Fitness), 14. – 16. Oktober (wohlfühlen), 5. – 7. März (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Berufliche Chancen, innere Stärke und Wortgewandtheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich sehe klar, was ich will.

An diesem Tag geboren: Benny Goodman, Inge Meysel (Foto), Elly Beinhorn, Peter I. der Große, Peter Carl Fabergé, Thomas Häßler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie werden spüren, wie viel Liebe man Ihnen entgegenbringt.