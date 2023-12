Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ihre innere Ruhe beeindruckt auch Ihre Mitmenschen, es fällt Ihnen leicht, andere von Ihren Vorhaben zu überzeugen. Zudem haben Sie stets eine originelle Idee auf Lager, was man in Zukunft anders oder besser machen könnte. Ihre Vorschläge stoßen beruflich und privat auf großes Wohlwollen, haben Sie also keine Scheu, damit herauszurücken.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Februar (Liebesglück), 28. – 30. September (Lebensfreude), 1. – 3. Dezember (sportlich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungsvermögen, praktischer Hausverstand und Disziplin

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich sage, was ich denke.

An diesem Tag geboren: Jeff Bridges, Horst Buchholz, Rainer Maria Rilke, Wassily Kandinsky, Thomas Carlyle, Jay Z, Tyra Banks.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Im Job erhalten Sie deutlich mehr Lob und Anerkennung.