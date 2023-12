Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Stur bleiben und darauf warten, dass Sie doch noch Ihren Willen durchsetzen können, ist der falsche Weg. Achten Sie im nächsten Lebensjahr darauf, mit Argumenten zu überzeugen – oder sich überzeugen zu lassen, wenn es angebracht ist. Vertrauen Sie Ihrem guten Instinkt, Sie wissen, was richtig ist oder falsch, also hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Es ehrt Sie, dass Sie sich verstärkt um diejenigen kümmern, denen es nicht so gut geht. Im Gegenzug unterstützt man Sie auch, wo es nur geht.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Januar (sich Klarheit verschaffen), 15. – 17. August (gut für Finanzen), 3. – 5. November (Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leichtigkeit, Esprit und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für alles.

An diesem Tag geboren: Patricia Kaas, Johannes Heesters, Walt Disney, Werner Heisenberg, Little Richard, José Carreras, Fritz Lang.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie wissen, was Sie wollen, und setzen endlich auch mal Prioritäten.