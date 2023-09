Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Was Sie an Tatkraft und Power mitbringen, fehlt leider in Sachen Geduld. Aber genau die ist in den folgenden zwölf Monaten gefragt, wenn nicht alle Projekte auf Anhieb so zünden, wie Sie sich das vorstellen. Manchmal klappt es erst im zweiten oder dritten Anlauf. Das ist aber kein Drama, dank Mond verschafft Ihnen das die Möglichkeit, Ihre Pläne noch mal in allen Einzelheiten zu überarbeiten. Also bitte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, umso langfristiger dürfte der Erfolg dann auch vorhalten.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Dezember (sportlich aktiv), 8. – 10. März (gut für Wellness), 29. – 31. Juli (kreative Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Optimismus und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Kate Winslet, Paola Felix, Vaclav Havel, Denis Diderot, August Lafontaine.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen näherkommen.