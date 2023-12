Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond bietet Ihnen die großartige Chance, Ihr Leben zum Besseren zu wenden. Vielleicht wollen Sie sich künftig mehr bewegen oder gesünder essen. Vielleicht fehlte Ihnen aber bisher auch nur eine Perspektive, für die es sich lohnt, zu kämpfen, sei es nun am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Nun entwickeln Sie wieder die Begeisterung, die nötig ist, um Ihre Pläne voranzutreiben. Lassen Sie sich dabei nicht ausbremsen, zeigen Sie ruhig mal, was noch alles in Ihnen steckt.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Januar (Lebensfreude), 6. – 8. April (Lotto spielen), 19. – 21. Juni (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Wertschätzung und Spontaneität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich zeige dir meine Liebe.

An diesem Tag geboren: Johann Nestroy, Anders Celsius, Hermann Maier, Noam Chomsky.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich für keinen mehr verbiegen zu müssen.