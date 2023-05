Das Geburtstags-Horoskop für den 07. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im Privatleben läuft es reibungslos. Der Neumond und auch Mars sorgen dafür, dass Sie Ihre Wünsche und Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und wenn in der Partnerschaft doch mal ein Problem auftaucht, so lösen Sie es beide gemeinsam. Auch sonst lassen Sie sich von Kleinigkeiten nicht weiter unterkriegen. Manchmal kommt es Ihnen vielleicht vor, als würde es ewig dauern, bis Ihre Pläne mal in Gang kommen. Sie tun aber gut daran, sich erst einmal in Gelassenheit zu üben und abzuwarten, bis der richtige Moment zum Handeln kommt.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Oktober (Karrierechancen), 17. – 19. Dezember (gut für Verhandlungen), 28. – 30. Juni (Fitness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Anerkennung für meine Leistung.

An diesem Tag geboren: Jörg Pilawa, Dirk Roßmann, Buddy Holly, Elia Kazan, Elisabeth I.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stück für Stück Ihre Ziele zu erreichen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de