Das Geburtstags-Horoskop für den 08. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Keine Sorge, mit größeren Dramen ist im nächsten Lebensjahr nicht zu rechnen, nur hin und wieder klappt mal etwas nicht im ersten Anlauf. Der Mond bittet Sie, dann nicht in Selbstzweifel zu verfallen, es muss nicht immer alles perfekt sein. Üben Sie sich in Geduld und warten Sie auf den richtigen Moment zum Eingreifen, dann erreichen Sie doch noch alles, was Sie wollten. Außerdem rät Ihnen Mars, sich wieder mehr um Ihren Freundeskreis zu kümmern. Bleiben Sie nicht immer nur zu Hause, nehmen Sie sich für ein paar Stunden gedanklich Urlaub und amüsieren Sie sich ausgiebig, auch das muss mal sein.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. November (mehr Verantwortung), 28. – 30. Januar (lukrative Gelegenheit), 13. – 15. August (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstheilungskräfte, Verantwortungsgefühl und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin der Regisseur in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Pink, Mario Adorf, Antonin Dvorak, Wilhelm Raabe, Eduard Mörike

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür geschätzt zu werden.

