Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 08. bis 14.09.2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Mond in Ihrem Partnerhaus werden Menschen Ihr Leben bereichern, Hochzeiten, Kinder, das alles kann damit gemeint sein. Bei manchen Menschen wirkt sich das aber auch rein finanziell in Form von einem Gewinn, mehr Gehalt … aus. Herrlich!

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Dezember (neue Erkenntnisse), 8. – 10. Januar (Lotto spielen), 16. – 18. April (gut für die Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Ausdauer und ein starker Wille.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich über deinen Zuspruch.

An diesem Tag geboren: Mario Adorf, Anton Dvorak, Eduard Mörike, Richard I. Löwenherz.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es ergeben sich neue Möglichkeiten, die Sie in vielerlei Hinsicht weiterbringen.