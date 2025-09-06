Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 08. bis 14.09.2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 08. bis 14.09.2025 ihren Geburtstag feiern.
- Das Geburtstagshoroskop für den 8. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 9. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 10. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 11. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 12. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 13. September 2025
- Das Geburtstagshoroskop für den 14. September 2025
Liebe Jungfrau, in Ihrem neuen Lebensjahr können Sie immer auf Sonne und Jupiter bauen. Bedeutet: Sie werden mit all Ihren Talenten glänzen und sehr erfolgreich sein. Und das Jupiter-Glück setzt dann Ihrem Erfolg noch die Krone auf.
Jetzt aktuell: Monatshoroskop September 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Spätsommer!
Das Geburtstagshoroskop für den 8. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Mond in Ihrem Partnerhaus werden Menschen Ihr Leben bereichern, Hochzeiten, Kinder, das alles kann damit gemeint sein. Bei manchen Menschen wirkt sich das aber auch rein finanziell in Form von einem Gewinn, mehr Gehalt … aus. Herrlich!
Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Dezember (neue Erkenntnisse), 8. – 10. Januar (Lotto spielen), 16. – 18. April (gut für die Liebe).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Ausdauer und ein starker Wille.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich über deinen Zuspruch.
An diesem Tag geboren: Mario Adorf, Anton Dvorak, Eduard Mörike, Richard I. Löwenherz.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es ergeben sich neue Möglichkeiten, die Sie in vielerlei Hinsicht weiterbringen.
Das Geburtstagshoroskop für den 9. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Nicht alles läuft im nächsten Lebensjahr ganz so reibungslos, wie Sie sich das vorstellen. Aber am Ende kommt nach einigen Rückschlägen etwas Tolles dabei heraus. Bleiben Sie ruhig zuversichtlich. Sie neigen auch dazu, im kommenden Lebensjahr ein wenig überstürzt zu handeln, sich die wesentlichen Schritte nicht lang und genau genug zu überlegen. Aber Sie lernen aus Fehlern und sind dann erfolgreich. Versuchen Sie, sich ein wenig zu bremsen und nicht gleich vorzupreschen.
Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Dezember (kluges Vorgehen), 13. – 15. März (Klarheit bekommen), 6. – 8. Juni (Zufriedenheit).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Charme, Optimismus und eine sympathische Ausstrahlung.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.
An diesem Tag geboren: Leo Tolstoi, Hugh Grant, Clemens Brentano, Kardinal Richelieu.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Erkenntnisse und dass Sie Klarheit bekommen.
Das Geburtstagshoroskop für den 10. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ihr nächstes Lebensjahr wird entscheidend. Wirklich, es geht irgendwie ans Eingemachte. Sie kehren das Innerste nach außen. Ihr Leben bekommt eine ernsthafte Note, verliert an Leichtigkeit und gewinnt andererseits aber an Tiefe. Sicherheit, Stabilität, Treue, Beständigkeit – das alles wird wichtig für Sie.
Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Januar (dem Leben vertrauen), 17. – 19. April (gut organisiert sein), 26. – 28. Juli (Liebeschancen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Zuversicht, Mut und Begeisterungsfähigkeit.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.
An diesem Tag geboren: Karl Lagerfeld, Colin Firth, Ryan Philippe, Franz Werfel.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie können nun endlich klare Verhältnisse schaffen.
Das Geburtstagshoroskop für den 11. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie blicken mehr als gespannt in die Zukunft. Merkur schenkt Ihnen wundersame Ideen, die Ihr Leben verändern können. Manches in Ihrem Leben regelt sich von ganz alleine. Dafür brauchen Sie nicht einen Finger zu rühren. Probleme, die Sie noch ungeklärt vor sich herschieben, werden wie durch ein Wunder gelöst.
Ihre besten Zeiten: 22. – 24. November (neue Ideen), 14. – 16. Juni (Liebesglück), 20. – 22. August (Hoffnung).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, Disziplin und Sparsamkeit.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf mein Wohlbefinden.
An diesem Tag geboren: Franz Beckenbauer, Theodor W. Adorno, Carl Zeiss, Gerhard Schröder.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein Problem nun endlich löst.
Das Geburtstagshoroskop für den 12. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Sonne und Jupiter haben Sie sensationelle Geburtstagssterne für Sie, sofern es Ihnen gelingt, Ihren „Vorwärtsdrang“ ein wenig einzudämmen. Ihr Elan ist im neuen Jahr scheinbar grenzenlos. Sie können wirklich viel erreichen, wenn Sie allerdings ein bisschen Ihre Spontanität eindämmen und gut planen.
Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Dezember (sich durchsetzen), 24. – 26. Februar (glückliche Ereignisse), 22. – 24. Juni (Liebeschancen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Ehrgeiz, Engagement und Klarheit.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche.
An diesem Tag geboren: Sigmar Gabriel, Stanislaw Lem, Dmitri Schostakowitsch, Maurice Chevalier, Barry White, Anselm Feuerbach.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Viele schöne Momente, die Ihr Herz zum Lachen bringen.
Das Geburtstagshoroskop für den 13. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond will, dass Sie ein paar Dinge verändern. Vor allem auf der beruflichen Ebene stehen große Veränderungen an. Wenn Sie Ihre Leistung bringen und einem Ziel alles andere unterordnen, werden Sie ein großes Treppchen auf der Karriereleiter weiter klettern. Starten Sie also mit viel Elan in Ihr neues Lebensjahr und packen Sie mit an.
Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (neue Kontakte), 25. – 27. Februar (interessante Neuigkeiten), 28. – 30. Juni (gutes Gelingen).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Interessante Begegnungen, Lernfähigkeit und Harmonie.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird jeden Tag besser.
An diesem Tag geboren: Thomas Müller, Maria Furtwängler, Arnold Schönberg, Clara Schumann, Claudette Colbert.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen. Sie gewinnen neue Freund*innen und sind sehr beliebt.
Das Geburtstagshoroskop für den 14. September 2025
Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur und Jupiter schenken Ihnen wunderbare, außergewöhnliche Ideen, die Ihr Leben verändern können. Sie bündeln Ihre Kräfte auf das Wesentliche. Wenn Sie sich im kommenden Lebensjahr erst einmal etwas in den Kopf setzen, ziehen Sie das auch bis zum Ende durch! Sie haben ein außergewöhnliches Maß an Durchsetzungskraft.
Ihre besten Zeiten: 25. – 27. November (Lebensfreude), 11. – 13. Januar (Harmonie), 20. – 22. April (Zuversicht).
Das Geschenk der Sterne für Sie: Verantwortungsbewusstsein, innere Stärke und Mut.
Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.
An diesem Tag geboren: Amy Winehouse, Martina Gedeck, Hans Clarin, Iwan Pawlow, Günter Netzer, Rolf Liebermann.
Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen freuen.
Artikelbild und Social Media: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock