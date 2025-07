Das Geburtstagshoroskop für den 17. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ob nun in der Arbeit oder im privaten Bereich, es passiert wahrscheinlich auf allen Ebenen zeitgleich. Sie setzen sich durch, Sie sind tonangebend und richtungsweisend. Sollte jemand nicht mitziehen, wechseln Sie schon mal die Arbeit oder den Partner oder die Partnerin. Dabei treffen Sie aber eine gute Entscheidung, auch wenn Sie das jetzt gar nicht glauben können.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. September (sich versöhnen), 7. – 9. Januar (positive Energie), 23. – 25. Mai (Flirten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchhaltevermögen, Mut und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Angela Merkel, James Cagney, Donald Sutherland, Friedrich Engelhorn, Lyonel Feininger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Spannende Stunden in der Freizeit, in denen Sie gemeinsam mit Ihren Bekannten etwas erleben.