Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 22. bis 28. Juli 2024

Wir starten mit einer Mond-Jupiter-Verbindung am Montag und Dienstag positiv in die Woche. Nur ein paar kleine Konstellationen funken uns dazwischen aber bis Mittwoch halten wir Kurs. An dem Tag kann es ein bisschen holperig werden, doch das hält auch nur bis Donnerstag an. Denn dann lassen uns die Verbindungen des Mondes mit Uranus, Pluto und Neptun zur Ruhe kommen. Am Wochenende beschenkt der Mond uns mit Lebensfreude und wir können auf das ein oder andere Abenteuer gespannt sein!

Mit Ihrem täglichen Mond-Mantra für die verschiedenen Wochentage möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand heben, um die Energien des Mondes richtig für sich zu nutzen. Außerdem sind im Fall der Fälle Neumond-Rituale oder Vollmond-Rituale hilfreich dabei, sich in den richtigen geistigen Zustand für diese besonderen Mondphasen zu versetzen.

Denn ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen.

