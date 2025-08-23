Das Geburtstagshoroskop für den 25. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Alle Achtung. Sie sind offener denn je für Veränderungen auf allen Ebenen Ihres Lebens. Nicht nur auf dem beruflichen Sektor, auch was die Liebe betrifft, steht Neues vor der Tür. Lassen Sie sich ruhig überraschen! Neue, sehr liebenswerte Menschen werden in Ihr Leben treten.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Oktober (kreative Phase), 22. – 23. November (Neuigkeiten), 27. – 29. Mai (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Bekanntschaften, wertvolle Tipps und Wissensdurst.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Sean Connery, Claudia Schiffer, König Ludwig II.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine Fortbildung, die Sie mit Bravour meistern.