Das Geburtstagshoroskop für den 31. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Mond im Schützen ist Ihr neues Lebensjahr geprägt von Veränderungen, von einer unbändigen Lebenslust und der großen Sehnsucht nach Abwechslung. Sogar eine Reise in die weite Ferne steht auf dem Programm. Überlegen Sie schon mal, welches Ziel Ihnen gefällt.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Dezember (gut für Finanzen), 9. – 11. April (gutes Gelingen), 2. – 4. Juni (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausgeglichenheit und die Fähigkeit, die kleinen Freuden des Alltags zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich erfreue mich an meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Richard Gere, Königin Wilhelmina, Alma Mahler-Werfel, Maria Montessori, James Coburn.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Freunde, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden.