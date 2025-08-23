Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 25. bis 31. August 2025
Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 25. bis 31. August 2025 ihren Geburtstag feiern.
Die Astrowoche gratuliert den Jungfrauen vom 25. bis 31. August 2025
Liebe Jungfrau, Glücksplanet Jupiter begleitet Sie durch das neue Lebensjahr. Und zwar nicht nur in guten Zeiten, sondern auch dann, wenn’s mal kritisch wird. Jupiter ist immer rechtzeitig zur Stelle. Und deshalb haben Sie allen Grund, optimistisch zu sein.
