Das Geburtstagshoroskop für den 26. August 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond steht in der Waage. In der Folge sind Sie hin- und hergerissen, wissen nicht so recht, in welche Richtung Ihr Leben gehen soll. Diese Unsicherheit legt sich allerdings schnell wieder, sogar noch im August, und es kristallisieren sich glasklar neue Ziele und Visionen heraus. Dann heißt es „nur“ noch: Alles geben! Hängen Sie sich richtig rein.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. November (lukrative Chancen), 25. – 27. April (sich weiterbilden), 27. – 29. Juli (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Organisationstalent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin es wert, Gutes zu erleben.

An diesem Tag geboren: Mutter Teresa, Peggy Guggenheim, Joseph Montgolfier, Macaulay Culkin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf interessante Erfahrungen, die Sie in einer bestimmten Sache weiterbringen.