Das Geburtstagshoroskop für den 25. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben zwei mächtige kosmische Gönner an Ihrer Seite: Zum einen sorgt Merkur dafür, dass sich so manches Dauerproblem aus der Vergangenheit endlich in Wohlgefallen auflöst – Ihre Mithilfe natürlich vorausgesetzt. Zum anderen ist da Saturn, der Ihnen den Rücken stärkt, wenn es um Durchsetzung und Selbstbehauptung geht. Bestimmt werden sich in den kommenden zwölf Monaten einige interessante Entwicklungen ergeben, die Sie einen großen Schritt nach vorne bringen.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Juli (neue Kontakte knüpfen), 13. – 15. November (neue Chancen), 16. – 18. Januar (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lernfähigkeit und lukrative Gelegenheiten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Karl May, George Harrison, Pierre-Auguste Renoir, Enrico Caruso, Gert Fröbe.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie und Ihr*e Partner*in versöhnen sich nach einer längeren Krise wieder.