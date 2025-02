Das Geburtstagshoroskop für den 26. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie entdecken so manches Themengebiet neu, das bereichert die Freizeit ebenso wie das berufliche Wirken. Zwei Dinge sollten Sie allerdings beachten: Geben Sie nicht auf, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Und ziehen Sie sich nicht gleich zurück, wenn die Menschen in Ihrem Umfeld mal nicht so reagieren, wie gedacht. Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Mai (kreativ sein), 10. – 12. August (Liebeschancen), 21. – 23. November (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kunst, zu leben und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Die Welt ist sicher und freundlich.

An diesem Tag geboren: Johny Cash, Christopher Marlowe, Levi Strauss, Victor Hugo, John Harvey Kellogg, Fats Domino.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann könnte sich das schon bald ändern.