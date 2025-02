Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 24. Februar bis zum 2. März 2025

Am Montag starten wir sortiert und mit klarem Kopf in die neue Woche! Der Mond verbindet sich mit Merkur und mit Saturn und das sorgt dafür, dass wir unsere Gedanken und vor allem unsere Finanzen im Griff haben. Am Dienstag geht es mit Mond-Neptun-Energien weiter, die uns zum Träumen anregen und mit der Unterstützung von Pluto brechen wir aus dem Alltagstrott aus. Am Mittwoch wird es besonders schön, denn ein Mond-Jupiter-Trigon sorgt für gute Laune und Frühlingsgefühle.

Das Highlight der Woche folgt am Freitag! Am letzten Februartag dieses Jahres, gibt es einen Neumond im Zeichen Fische. Diese astrologische Besonderheit ist der perfekte Moment, für einen Neuanfang! Zum Glück stehen am Wochenende dann nur noch positive Mond-Verbindungen an, die Raum für den Nachhall des kraftvollen Neumondes lassen. Am Sonntag wird es mit Mond und Venus besonders harmonisch und wir starten mit seelischem Frieden in einen ereignisreichen März.

