Das Geld-Horoskop 2025: Diese Glückstage schenkt Ihnen Merkur

Bringen Sie gleich zu Jahresbeginn frischen Wind in Ihre Finanzen! Am 23. Januar bringt Merkur in einem Trigon zu Uranus aufregende Möglichkeiten. Seien Sie bereit, innovative Ideen und unerwartete Geldchancen zu nutzen. Vielleicht ist dies der perfekte Moment, kreative Projekte ins Leben zu rufen oder digitale Geschäftsvisionen zu entwickeln. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und folgen Sie den spontanen Impulsen – sie könnten sich als Glücksgriffe erweisen. Am 29. Januar begegnet Merkur Pluto in einer Konjunktion und bietet Ihnen die Gelegenheit, tiefere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Investitionen zu überprüfen oder sich mit langfristigen Strategien auseinanderzusetzen. Denken Sie daran: Wahre Transformation braucht Zeit!

Der Februar wird zu einem Highlight für Ihre finanziellen Pläne. Am 3. Februar verbindet sich Merkur in einem Trigon mit Jupiter – ein idealer Tag, um Verträge abzuschließen und wichtige Verhandlungen zu führen. Lassen Sie sich von Jupiters Fülle und Optimismus inspirieren und erweitern Sie Ihre finanziellen Horizonte – die Welt steht Ihnen offen! Am 23. Februar empfangen Sie einen kraftvollen Aspekt: das Trigon zwischen Merkur und Mars. Hier kommt die nötige Energie für entschlossene Schritte. Zögern Sie nicht länger, wenn Sie etwas aufgeschoben haben – packen Sie es jetzt an! Mars unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele mit Entschlossenheit zu verfolgen.

