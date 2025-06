Das Geburtstagshoroskop für den 27. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In Sachen Job, Finanzen und Karriere viel erreichen, wenn Sie die Ärmel hochkrempeln und so richtig anpacken. Mars macht Sie mutig und stark. Ob es um mehr Gehalt oder um eine Beförderung geht, die Rückendeckung der Sterne ist Ihnen sicher. Einen Haken gibt es allerdings, Saturn mischt sich in Ihr Privatleben ein. Sie wollen mit Nachdruck wissen, wo Sie hingehören. Das ist an sich nichts Falsches, doch je verbissener Sie ans Werk gehen, umso weniger werden Sie erreichen. Denken Sie immer wieder einmal daran.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. September (sich durchsetzen), 16. – 18. November (kluges Vorgehen), 6. – 8. April (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Tatkraft, Power und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, dass ich wertvoll bin.

An diesem Tag geboren: Helen Keller, Nico Rosberg, Hans Spemann, Augustus De Morgan.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.