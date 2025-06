Das Geburtstagshoroskop für den 29. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Zwischen einem Meinungsaustausch und einer Meinungsverschiedenheit liegen himmelweite Unterschiede. Das wollen Ihnen Merkur und Pluto im neuen Lebensjahr besonders anschaulich vermitteln. Flüchten Sie also nicht gleich, wenn es einen Interessenskonflikt gibt. Überlegen Sie lieber, was Sie daraus lernen können, und stehen Sie mutig zu dem, was Sie denken. Dann erhalten Sie in Problemsituationen auch Hilfe von anderen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (der Intuition vertrauen), 15. – 17. Februar (interessante Neuigkeiten), 16. – 18. März (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Hartnäckigkeit und ein starker Wille.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin voller Kraft.

An diesem Tag geboren: Anne Sophie Mutter, Antoine de Saint-Exupéry, Ernst Albrecht, Gitte Hänning.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Freunde, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden.