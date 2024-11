Das Geburtstagshoroskop für den 27. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, das verleiht Ihrer Aura noch mehr Strahlen und Funkeln. Sie wissen, was Sie wollen und lassen sich von anderen nicht so leicht ausbremsen. Zudem beweisen Sie in den kommenden zwölf Monaten verstärkt, wie flexibel Sie sind. Sie verstehen es, das Beste aus jeder Situation zu machen, und wenn es nötig ist, improvisieren Sie, dass es eine Freude ist. Stellen Sie also Ihr Licht nicht unter den Scheffel und machen Sie ruhig einmal ein wenig PR in eigener Sache.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. März (dem Bauchgefühl vertrauen), 19. – 21. August (neue Ideen), 19. – 21. Oktober (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Seelenfrieden, Fantasie und ein harmonisches Privatleben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Jil Sander, Jimi Hendrix, Anders Celsius, Alexander Dubcek.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wenn Sie Single sind, dann könnte sich das schon bald ändern.