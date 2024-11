Das Geburtstagshoroskop für den 28. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im nächsten Lebensjahr haben Sie aber ein scharfes Auge für Details, Sie bringen Struktur in den Alltag und können sich gut organisieren. Es gibt nur eines zu beachten: Mond und Neptun empfehlen, einen weiten Bogen um die Gerüchteküche zu machen. Glauben Sie nicht alles, was erzählt wird, und halten Sie sich an Fakten, das erspart einiges an Ärger.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. April (neue Kontakte knüpfen), 3. – 5. September (Neuigkeiten erfahren), 13. – 15. Oktober (klug vorgehen). Das Geschenk der Sterne für Sie. Zärtlichkeit, Kreativität und Zuneigung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön

An diesem Tag geboren: Stefan Zweig, Anton Rubinstein, Friedrich Engels, William Blake, Margaret Tudor.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.