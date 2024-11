Das Geburtstagshoroskop für den 26. November 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Grundsätzlich sind Sie als Schütze ein Ausbund an Lebensfreude und Vitalität. Keine Sorge, daran ändert sich auch in den folgenden zwölf Monaten nichts. Saturn rät allerdings, sich nicht vor jeden Karren spannen zu lassen. Ob im Beruf oder in der Freizeit, wählen Sie aus, was wirklich wichtig ist und sagen Sie auch einmal Nein, wenn es Ihnen zu viel wird. Kleine Auszeiten im Alltag sind wichtig. Egal, ob Sie Sport treiben oder die Ruhe suchen. Hauptsache, Sie laden die Batterien wieder auf.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Februar (Liebeschancen), 14. – 16. Juli (Hoffnung), 6. – 8. November (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungskraft und glückliche Fügungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Tina Turner, Slavko Avsenik, Eugène Ionesco, Charles M. Schulz, Matthias Reim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie und Ihr Partner versöhnen sich nach einer längeren Krise wieder.