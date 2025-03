Das Geburtstagshoroskop für den 28. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Sonne und Merkur haben Sie im nächsten Lebensjahr einen recht klaren Blick dafür, was zu tun ist und wo Sie sich Ihrer Verantwortung stellen müssen. Das klingt anstrengender, als es ist, denn es macht Ihnen nichts aus, eher im Gegenteil, es freut Sie, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und Ihnen als Widder geht im nächsten Lebensjahr bestimmt nicht so schnell die Puste aus.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Mai (kluge Entscheidung treffen), 20. – 22. August (topfit), 8. – 10. Januar (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Hartnäckigkeit, Sorgfalt und Pflichtbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe alles, was ich erreichen möchte.

An diesem Tag geboren: Maxim Gorki, Sepp Herberger, Lady Gaga, Theo Albrecht, Rolf Zacher.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie müssen sich für Ihren Erfolg nicht mehr so anstrengen.