Das Geburtstagshoroskop für den 29. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Neumond steht in Ihrem Zeichen. Da dürfen Sie sich schon mal Gedanken machen, was Sie in Ihrem Leben anders machen oder anders haben möchten. Sie werden staunen, was das alles sein wird. Es muss sich hier nicht um große und bahnbrechende Veränderungen handeln, es kann bereits bei kleinen Änderungen im Haushalt oder bei sich selbst beginnen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. September (Klarheit bekommen), 23. – 25. Oktober (sich neu verlieben), 15. – 17. Dezember (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zuversicht, Selbstständigkeit und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Jeder Atemzug gibt mir neue Energie.

An diesem Tag geboren: Terence Hill, John Major, Ernst Jünger, Eric Idle, Vangelis.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie kommen Ihren Zielen mit schnellen Schritten näher.