März-Neumond im Widder am 29.03.2025: Er kommt zusammen mit einer Sonnenfinsternis!

Passend zum Frühlingsanfang bietet uns die reinigende Energie des Neumondes die perfekte Gelegenheit, aufzuräumen und Altlasten hinter uns zu lassen. Einen Tag später, am 30. März, tritt dann auch Neptun nach 160 Jahren wieder in das Sternzeichen Widder ein. Für eine Sonnenumkreisung braucht Neptun circa 165 Jahre und daher knapp 14 Jahre für ein Tierkreiszeichen. Steht er im Widder, einem Sternzeichen voller Tatendrang und mit Fokus, rücken dadurch Eigenschaften wie Mut und Kreativität in den Vordergrund. Das kann am Anfang für etwas Verwirrung sorgen, doch lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Jetzt ist die ideale Zeit, um ehrgeizige Ideen zu verwirklichen und Herausforderungen zu meistern.