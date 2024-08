Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 2. bis 8. September 2024

In der ersten Septemberwoche beeinflusst uns besonders der Neumond in der Jungfrau in Kombination mit einem Uranus-Neptun-Quadrat. Dieses tritt am 3. September auf und schafft ein kosmisches Spannungsfeld. Wir neigen in dieser Zeit dazu, an Dingen zu verzweifeln, die wir eigentlich gar nicht kontrollieren können. Versuchen Sie, sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Der Neumond in der Jungfrau erinnert Sie außerdem daran, auf Ihre Gesundheit zu achten und sich mit Ihren Liebsten zu umgeben.

Diese Woche zeigt uns vor allem, wie wichtig unsere Familie für uns ist und dass wir äußeren Einflüssen nicht so viel Macht über uns einräumen sollten.