Die Glückstage im Januar 2025: Die 3 besten Tage des Monats für alle Sternzeichen!

Der Januar ist da und somit beginnt der erste Monat des neuen Jahres 2025! Dank der herrschenden Steinbock-Saison können wir direkt zum Jahresbeginn ein paar Neujahrsvorsätze angehen und mit neuen Projekten durchstarten. Die Energien des Steinbocks sorgen nämlich für reichlich Motivation, Fleiß und Ehrgeiz. Ab 19. Januar folgt dann der Wechsel der Sonne in den flexiblen Wassermann, was uns in den letzten Wochen des Januars wieder mehr Flexibilität, Mut zum Risiko und einen großen Kreativitätsschub schenkt.

Neben den Sternenkonstellationen, die unser Leben im Januar beeinflussen, darf sich aber auch wieder jedes Sternzeichen auf drei besondere Glückstage freuen. Klicken Sie sich einfach über die Pfeile bis zu Ihrem Sternzeichen durch und erfahren Sie, wann Ihr Sternzeichen im Januar seine persönlichen drei Glückstage hat.

