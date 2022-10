Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Der Widder-Mond gibt Ihren Zähnen neuen Glanz

Diese Woche findet ein Mond im Feuerzeichen Widder statt. Astrologisch ist diese Mond-Energie dem Kopfbereich zugeordnet und auch dem Bereich Zähne und Zahnfleisch. Die richtige und ausgiebige Zahnpflege ist das A und O für gesundes Zahnfleisch und gesunde Zähne. Die Zeit eignet sich gut, um einen Termin beim Zahnarzt auszumachen. Außerdem: Mit Zahnseide werden Reste aus den Zahnzwischenräumen entfernt. Zahnseide sollte täglich benutzt werden. Und mit flouridhaltigen Zahnpasten wird der Zahnschmelz gekräftigt. Kauen Sie Speisen gründlich, das verbessert die Mundflora. Zähne und Zahnfleisch werden mit Kalzium- und Vitamin-C-reicher Nahrung geschützt. Kauen Sie nach dem Essen zuckerfreien Kaugummi. Wer viel Saures und Süßes isst, der sollte seine Zähne mit Flouriden und Kalzium schützen, z. B. mit einer Flouridlösung spülen. So putzen Sie Ihre Zähne richtig: Setzen Sie die Bürste in einem Winkel von 45 Grad auf den Zahnfleischrand und nehmen Sie sich jeden Zahn vor. Rütteln Sie die Zahnbeläge in kleinen kreisenden Bewegungen weg. Handzahnbürsten sollten möglichst weiche Borsten haben. Bei der Zahnpasta müssen Sie nicht übertreiben, eine kleine Menge flouridhaltige Paste genügt bereits.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

