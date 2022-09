Das Supermond-Horoskop für den 9. Oktober: Er schenkt uns Superkräfte!

Bedrückende Nachrichten werfen immer mehr Schatten über unser privates Glück. Was steht uns da noch alles bevor? Verständlich, dass immer mehr Menschen in Mutlosigkeit und Resignation verfallen, auch weil sie sich ohnmächtig fühlen, den Lauf der Dinge zu verändern. Eine Situation, in der sich die Hoffnung vieler auf die Sterne richtet. Und unsere größte Hoffnung könnte der Vollmond im Widder sein, der am Sonntag, 9. Oktober 2022, am Nachthimmel erscheint. Seine unbändige Energie holt uns aus der Resignation und schenkt uns die Superkraft, die wir brauchen, um den Glauben an unsere Zukunft wiederzufinden.

Lesen Sie hier Ihr Jahreshoroskop für 2023.

So wirkt die Waage-Energie im Oktober

Sicher hat der Oktoberbeginn auch in Ihrem Leben für mehr Gelassenheit gesorgt. Gelassenheit, die uns so belastenden Zeiten guttut. Dafür ist der ausgleichenden Energie der Waage zu danken, die stets darum bemüht ist, Harmonie in Ihrem Inneren und Äußeren zu schaffen. Diese Ausgeglichenheit ist die beste Voraussetzung, um die Macht des Super-Vollmondes zu nutzen, der diesen Sonntag im Tierkreiszeichen Widder leuchtet. Er hilft Ihnen, Kräfte zu sammeln, um sich auf die strengen Wintermonate vorzubereiten. Es gilt nämlich, aus innerer Balance heraus einschränkende Ängste loszulassen und Notfallpläne für die Krise zu entwickeln.

Waage-Saison ab 24. September 2022: Diese super Überraschungen bringt sie jetzt!

Astrologin Jana Winter kann Sie dabei unterstützen, einen genauern Blick auf Ihre persönliche Zukunft zu werfen. Kontaktieren Sie sie und profitieren Sie von 30 Euro Startguthaben.

Vier Planeten unterstützen den Vollmond

Dabei wird der Vollmond auch von anderen Planeten unterstützt: Merkur reist ab Sonntag, 2. Oktober 2022, wieder direktläufig durch sein Zeichen Jungfrau. In den letzten Wochen hat er Sie dazu gebracht, viel darüber nachzudenken, was dieses Jahr gut, was schlecht gelaufen ist. Jetzt fordert er Sie dazu auf, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wenn Sie jetzt einen Aktionsplan für die kommenden Monate erstellen, sollten Sie sich jetzt Gedanken machen, was Sie 2023 alles erreichen wollen, dann handeln Sie in Ihrem eigenen besten Interesse.

Auch Pluto, der auch Sie immer wieder an Ihre Entwicklungsgrenzen bringt, legt kurz vor dem Widder-Vollmond am 9. Oktober nach langen Monaten den Vorwärtsgang ein. Dinge, auf die Sie nicht wirklich einen Einfluss haben, die aber für Ihre eigenen Pläne sehr wichtig sind, kommen nun wieder ins Rollen. Ein Jobangebot, dessen Bearbeitung sich verzögerte, flattert Ihnen vielleicht plötzlich ins Haus. Oder ein Mensch, der sich lange nicht mehr bei Ihnen gemeldet hat, bekennt sich endlich zu seinen Gefühlen. Was jetzt auch durch das Außen bei Ihnen angestoßen wird: Es hilft Ihnen, den anstehenden Widder-Vollmond dafür zu nutzen, mit unbefriedigenden Dingen aus der Vergangenheit abzuschließen und sich auf eine großartige, lebendige Zukunft zu freuen.

Das ist noch nicht alles: Zwillings-Mars und Waage-Venus stehen jetzt besonders günstig, um Ihnen zu helfen, sich lang gehegte Wünsche zu erfüllen. In den beiden luftigen Zeichen helfen Sie Ihnen auch in schwierigen Situationen, den Kopf zu behalten und fokussiert auf das hinzuarbeiten, was Sie langfristig für sich erhoffen.

Sternzeichen und ihre Planeten: So wirkt Ihr Herrscherplanet

Wie Sie die Kraft des Vollmondes ganz ausschöpfen können

Der wirkliche Wochenhöhepunkt ist jedoch Sonntag, 9. Oktober, den Sie sich am besten dick im Kalender markieren. Um von der vitalisierenden Macht des Vollmondes vollständig zu profitieren, macht es Sinn, noch einmal gedanklich ins Frühjahr 2022 zurückzureisen. Am 1. April fand damals ein sehr intensiver Widder-Neumond statt. Er hat Ambitionen in Ihnen geweckt, die Sie hoffentlich bis heute erfüllen oder wenigstens anstoßen konnten. In beiden Fällen sorgt der anstehende Vollmond – der sich übrigens in der Nähe des Glücksplaneten Jupiter ereignet – dafür, dass die Saat, die Sie damals setzten, nun endlich vollends aufgeht. Und auch, wenn sich Ihre Hoffnungen bisher nicht erfüllt haben, mit der Power dieses Supermondes im Rücken lohnt es sich, noch einmal einen Anlauf zu nehmen und zu schaffen, was Sie erreichen wollen.

Was immer Sie in den letzten Wochen an sich hat zweifeln lassen, nun erkennen Sie, dass nicht Sie das Problem sind. Diese Einsicht hilft Ihnen, all Ihre Kräfte zu mobilisieren und wieder mehr für sich einzustehen. Der Widder-Vollmond bringt Ihnen außerdem die Kraft, Ihre Ängste zu überwinden und mit neuem Lebensmut alte Herausforderungen noch einmal mutig anzugehen – oder sich neuen, erfolgversprechenderen Gelegenheiten zu öffnen.

Dies macht diesen Sonntag zu einem idealen Zeitpunkt für ein Kraft-Tank-Ritual. Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit ganz für sich und fühlen Sie in sich hinein. Sie werden erstaunt sein, welches Energiepotential in Ihnen schlummert und welche ungeahnten Talente dieser Vollmond in Ihnen anstößt. Diese inneren Potentiale drängen nun nach Entfaltung und werden Ihren Winter zu einem sehr bereichernden Erlebnis machen.

Wie viel Zuversicht und Glück Ihrem Sternzeichen dieser Mond genau schenken wird, erfahren Sie hier im magischen Supermond-Horoskop.

Zum Weiterlesen:

Artikel und Social Media: iStock/4FR