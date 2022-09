Chinesisches Horoskop 2023: Liebe, Beruf und Gesundheit im Jahr des Wasser-Hasen

Am 22. Januar 2023 wird die Herrschaft des Wasser-Tigers abgelöst und das Jahr des Wasser-Hasen beginnt. Das neue chinesische Jahr läuft dann bis zum 9. Februar 2024. Astrologin Christine Schoppa verrät Ihnen, was Ihr Sternzeichen im chinesischen Jahr 2023 in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit erwartet.

So finden Sie Ihr chinesisches Horoskop 2023

Unsere kostenlose Horoskop-Galerie startet mit dem chinesischen Sternzeichen Ratte und endet mit dem Zeichen Schwein. Um Ihr persönliches chinesisches Horoskop für das Jahr 2023 lesen zu können, klicken Sie sich einmal durch mithilfe der Pfeiltasten ganz oben am Beginn unserer Galerie durch die Inhalte. Außerdem können Sie die Nummerierung ganz am Ende des Textes zur Navigation nutzen.

Gut zu wissen: Bei den chinesischen Sternzeichen handelt es sich genau genommen nicht um Sternzeichen. Der richtige Begriff ist Tierkreiszeichen. Nichtsdestotrotz wird gemeinhin auch für Ratte, Büffel und Co. der Begriff Sternzeichen verwendet. Das Besondere an den chinesischen Tierkreiszeichen ist, dass diese sich nicht nach einem bestimmten Zeitraum im Jahr richten. Entscheidend ist dagegen das Geburtsjahr. Sollten Sie Ihr chinesisches Sternzeichen noch nicht kennen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, Ihr chinesisches Sternzeichen zu berechnen.

Was das Jahr des Wasser-Hasen für Ihr Sternzeichen bedeutet

Wie schon im Jahr 2022 ist es das Element Wasser, was die chinesischen Tierkreiszeichen vorrangig beeinflusst. Gemeinsam mit den Energien, die durch das Sternzeichen Hase wirken, kitzelt dieses Element in Ratte, Büffel und Co. ihre emotionale Seite hervor. Man könnte sagen, dass die Wirkung des Elements Wasser und des Hasen den Sternzeichen einen gewissen Tiefgang verleiht. Sie spüren wahrscheinlich im Jahr des Wasser-Hasen, dass Sie gut in der Lage dazu sind, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen und sich in deren Gefühlswelten hineinzuversetzen.

Wundern Sie sich auch nicht, wenn in Ihnen ein Bedürfnis nach mehr Romantik und Leidenschaft erwacht. Hasen sind tief in ihrem Inneren sehr feinfühlige und emotionale Wesen.

Außerdem fällt es in den Jahren, in denen Wasser das vorherrschende Element ist, sehr viel leichter sich auszutauschen und zu kommunizieren. Streitereien können häufig umgangen werden, weil alle ein wenig flexibler sind und bereiter dazu sind, Kompromisse einzugehen.

Die Flexibilität des Wassers kommt Ihnen grundsätzlich im chinesischen Jahr 2023 zugute. Sich auf Neues und Ungewohntes einzulassen, sollte Ihnen keine großen Schwierigkeiten bereiten.

Worauf Sie achten sollten: Wer sehr feinfühlig und empathisch ist, tendiert unter Umständen dazu, sich in den Problemen anderer zu verlieren oder aber zu viel Zeit für die Sorgen anderer zu opfern. Denken Sie immer auch daran, dass Sie sich und Ihre eigenen Gefühle nicht ganz aus den Augen verlieren. Sie zählen genauso wie alle anderen und verdienen es auch, gehört und wahrgenommen zu werden.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres persönlichen chinesischen Horoskops 2023.

