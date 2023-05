Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 9. bis 15. Januar 2017

Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, dann ist der Zeitpunkt besonders güns­tig, um sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Was eignet sich da besser als mediterrane Kost! Die Mittelmeerküche schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, man kann im Durchschnitt wesentlich älter werden als mit einer anderen Ernährungsweise, z. B. mit Fast Food. Die Ernährungsweise in den südlichen Ländern beugt nachweislich Bluthochdruck, Gicht, Übergewicht, Diabetes und Verstopfung vor. Die überwiegend pflanzliche Kost enthält wenig Cho­les­terin, Purin, gesättigte Fettsäuren und Salz. In den Mittelmeerländern treten Brust- und Darmkrebs weniger auf als in unseren Breiten. Der hohe Gesundheitsfaktor dieser Ernährung liegt daran, dass Obst und Gemüse in großen Mengen gegessen werden. Es wird ein hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl verwendet, welches die wichtigste Fettquelle ist. Eiweißlieferanten sind Fisch- und Meeresfrüchte. Es werden auch ausgiebig Kohlehydrate verzehrt: Pasta, Kartoffeln, Reis oder Brot fehlt bei keiner Mahlzeit. Auch ein Glas Rotwein (mehr als ein Glas sollte es nicht sein) darf nicht fehlen, den Inhaltsstoffen wird eine Herz-Kreislauf schützende Wirkung zugesprochen.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

