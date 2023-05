Volle Power und Energie

Mond und Uranus geben in den frühen Morgenstunden schon einen gehörigen Energieschub. Sie haben das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Kleine Zipperlein spüren Sie kaum und wenn, dann haben Sie gleich die Lösung parat. Ein paar Kräuter und schon ist das Zipperlein verschwunden. An Zwillinge-Tagen neigt man aber auch leichter zu Schulterschmerzen und zu Beschwerden an Armen und Händen. Mit gezielter Massage und Gymnastik kann geholfen werden. Gefährdet sind die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Mond.

Tipp des Tages: Essen Sie am Morgen ein Müsli mit Früchten.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

