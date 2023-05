Zu viel Süßes mit dieser Venus

Nervös bedingte Atembeschwerden bis hin zu Asthmaanfällen könnten an Zwillinge-Tagen häufiger auftreten. Operationen im Bereich der Hände und Schulter sollten nur in dringenden Fällen erfolgen. Es verbinden sich auch Mond und Neptun im Quadrat, das erhöht die Infektanfälligkeit. Beugen Sie rechtzeitig vor. Ernähren Sie sich vitaminreich, gehen Sie regelmäßig in die Sauna. Auch Venus verbindet sich im Quadrat mit dem Mond und da kennt man seine Grenzen nicht, man übertreibt gerne, vor allem beim Essen, jetzt liebt man Süßes und kann gar nicht genug davon bekommen.

Tipp des Tages: Gönnen Sie sich am Abend ein Bad.

