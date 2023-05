Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 30. Juni 2021

Die Heilkraft von Wasser nutzen

Heute verbinden sich Mond und Neptun in Konjunktion. Die Zeit ist günstig, um mit einer Wassertherapie, Armgüssen, Bädern und nassen Wickeln bestimmte Beschwerden zu lindern. Gefahr droht dagegen aus einer anderen Richtung: Diese Verbindung macht leichtsinnig, da man unkonzentriert und verträumt durch die Gegend läuft. Unfälle sind keine Seltenheit. Gefährdet sind die Zeichen mit Fische-, Zwillinge-, Schütze- und Jungfrau-Energie. Alkohol und Nikotin sollte man ebenfalls an diesem Fische-Tag meiden. Trinken Sie aber in dieser Phase dafür viel Wasser oder Kräutertee.

Tipp des Tages:

Ein Bad ist eine wahre Wohltat.

