Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 10. August 2023

Allergiker aufgepasst

Allergiker haben an Zwillinge-Tagen wieder mehr zu leiden; meiden Sie deshalb allergieauslösende Stoffe. Gefährdet sind in ers­ter Linie die, die viel Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie im Geburtshoroskop aufzuweisen haben. Eine Bronchitis, die an diesen Tagen beginnt, muss gut auskuriert werden, da sie ganz leicht chronisch werden kann. Gehen Sie nicht gleich wieder zur Arbeit, sorgen Sie für Ruhe und trinken Sie viel schleimlösenden Tee. Tipp bei Bronchitis: Schleimlösende Mittel sind Huflattich, Eibisch oder Isländisch-Moos-Pastillen.

Tipp des Tages:

Ein Bad am Abend tut so gut.

