Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 9. August 2023

Den Stoffwechsel ankurbeln

Wer zu Dickleibigkeit neigt, der sollte an Stier-Tagen stärker auf die Ernährung achten und mit Sport und viel Bewegung an frischer Luft den verlangsamten Stoffwechsel ankurbeln. Maß zu halten beim Essen ist vor allem schwer für Menschen, die in ihrem Horoskop viel Stier-Energie aufweisen. Als äußerst wohltuend erweisen sich jetzt Hals- und Nackenmassagen. Man kann dabei richtig entspannen und die Muskulatur von Nacken und Hals wird gelockert. Auch der Besuch in einem Thermalbad mit einer speziellen Strecke mit Wasserdüsen löst jetzt Verspannungen im Körper.

Tipp des Tages:

Gehen Sie achtsam mit sich selbst um.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche