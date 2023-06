Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 22. Juni 2023

Viel Energie mit Mond und Mars

Mond trifft sich mit Mars im Löwen in einer Konjunktion. Das erhöht den Energielevel enorm. Das kann aber auch zu übertriebenen Aktionen führen, vor allem beim Sport kann das Verletzungsgefahr bedeuten. Gefährdet sind die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Der Mond im Löwen macht aber auch gute Laune. Der Tag eignet sich gut für Wellness- und Kosmetikanwendungen. Genießen Sie den freien Tag und wenn das Wetter passt, dann raus in die Natur mit Ihnen. Am liebsten in netter Gesellschaft, das ist Balsam für die Seele. Man kann herrlich abschalten und für einige Zeit die Probleme vergessen.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie Ihrer Haut eine Extrapflege.

