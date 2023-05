Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 25.4.2019

Die Gelenke machen zu schaffen​

Der Mond trifft sich mit Saturn und mit Pluto in Konjunktion. Das drückt nicht nur aufs Gemüt, auch die Gelenke machen zu schaffen, wer Probleme mit Bandscheiben, Knie usw. hat, der sollte heute dementsprechend Maßnahmen treffen, z. B. Massagen oder andere passende Anwendungen. Der Mond im Steinbock ist auch der Haut zugeordnet. Häufiges Duschen, zu langes Baden und zu viel Duschgels greifen den Säureschutzmantel der Haut an. Wenn Sie über viel Steinbock-, Waage-, Widder- oder Krebs-Energie in Ihrem Horoskop verfügen, dann könnten Sie jetzt vermehrt mit der Haut Probleme bekommen.

Tipp des Tages: Nutzen Sie die Heilkraft der Kräuter.

