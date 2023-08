Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 30. August 2023

Dieser Mond macht gute Laune

Der Mond bringt Leichtigkeit in den Tag. Es wird viel gelacht und geschäkert und das tut Ihrer Seele gut. Kleine Zipperlein können heute vergessen werden. Und außerdem: Beine und Füße sollten an Wassermann-Tagen nicht zu sehr belastet werden, da die Gefahr erhöht ist, an Venenentzündungen zu erkranken. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier- und Skorpion-Energie. Die Kräuter Mistel, Zinnkraut, Baldrian, Rosmarin und Salbei, die an Wassermann-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut.

Tipp des Tages:

Sich mit Freunden treffen ist Seelenbalsam.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche