Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 01. November 2021

Die Verdauung macht Probleme

Ärger, Kummer, Aufregung und Stress können jetzt bei Jungfrau-Mond besonders auf den Magen und Darm schlagen. Auch die Verdauung kommt einfach nicht in Schwung. Gefährdet sind derzeit vor allem die Zeichen mit viel Jungfrau-, Zwillinge-, Schütze- und Fische-Energie. Tipp: Mit dieser Übung bringen Sie die Verdauung in Schwung und stellen den Körper auf Fettverbrennung um: Auf den Rücken legen, Beine nach oben strecken. Kopf und Schultern anheben, absenken, 25-mal wiederholen. Wer will, kann eine gefüllte Wasserflasche als Gewicht in der Hand halten.

Tipp des Tages:

Achten Sie auf ballaststoffreiche Ernährung.

