Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 26. Juli 2021

Jupiter macht gute Laune

Der Tag beginnt mit einer Mond-Jupiter-Konjunktion. Das ist wunderbar, man startet mit Schwung und Freude in den Tag. Eine Fußreflexzonenmassage sollte man in ihrer Wirkung nicht unterschätzen. Diese beeinflusst auch krankheitssanfällige Organe positiv. Wenn Sie über viel Fische-, Zwil­linge-, Schütze- und Jungfrau-Energie verfügen, sollten Sie die regelmäßige Pflege zusätzlich mit Fußgym­nastik unterstützen. Im All­gemeinen sind an Fi­sche-Mond-Tagen Therapieformen wie Meditation, Aromatherapie, Güsse und Homöopathie besonders wirkungsvoll.

Tipp des Tages:

Stehen Sie früher auf als sonst.

Saturn im Transit zur Venus: Die Liebe auf dem Prüfstand

